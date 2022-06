La data d’uscita di Boris 4 svelata per errore da Corrado Guzzanti? (Di lunedì 6 giugno 2022) La data d’uscita di Boris 4 è stata forse svelata? Non ufficialmente, almeno. Uno degli attori del cast, Corrado Guzzanti, avrebbe svelato (per errore) qualche dettaglio sull’arrivo della quarta stagione della serie italiana. Su Instagram, il comico ha pubblicato un video esilarante in cui si vede in azione i personaggi che interpreta in Boris, ossia Mariano Giusti e Padre Gabrielli. Nella didascalia vi era scritto “Boris ritorna a ottobre”. Una data che poi è stata prontamente rimossa da Guzzanti, ma ormai era troppo tardi: i fan avevano già condiviso la notizia tra loro e sui social. A nulla sono valse le scuse dell’attore per l’accaduto, che ha scritto: “Scusate, ho tolto la frase su ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Ladi4 è stata forse? Non ufficialmente, almeno. Uno degli attori del cast,, avrebbe svelato (per) qualche dettaglio sull’arrivo della quarta stagione della serie italiana. Su Instagram, il comico ha pubblicato un video esilarante in cui si vede in azione i personaggi che interpreta in, ossia Mariano Giusti e Padre Gabrielli. Nella didascalia vi era scritto “ritorna a ottobre”. Unache poi è stata prontamente rimossa da, ma ormai era troppo tardi: i fan avevano già condiviso la notizia tra loro e sui social. A nulla sono valse le scuse dell’attore per l’accaduto, che ha scritto: “Scusate, ho tolto la frase su ...

Advertising

_MadMadamMim : Se questa è l’unica anticipazione ne facevo anche a meno #FateTheWinxSaga mi consolo con la data d’uscita almeno… - apoxomenos : tl che parla di love victor ma sono usciti i nuovi episodi? io non so nulla su questa s3 neanche la data d'uscita - gamescore_it : Annunciata la data d'uscita di Session: Skate Sim - - _ComicsUniverse : Ecco primo poster e data d’uscita di #IAmGroot. ?????? Abbiamo una data d'uscita per la serie di corti su #Groot! Ar… - animeemangait : Terzo Trailer e la data d’uscita di Made in Abyss 2 | -