Koulibaly prima scelta del Barcellona (Di lunedì 6 giugno 2022) Il difensore centrale d'altronde non sembra avere intenzione di prolungare il suo contratto fino al 2023 con il Napoli È Kalidou Koulibaly la prima scelta del Barcellona per rinnovare il reparto difensivo. Il difensore centrale del Napoli, secondo quanto riferito da Sport.es, è l'opzione principale del club catalano, che starebbe studiando le varie modalità per procedere con l'acquisto. Anche lo stesso senegalese avrebbe dato la propria priorità ai blaugrana, in attesa che venga trovato un accordo per la sua cessione. "Il Barcellona sa che l'operazione sarà molto complicata, ma la sua situazione contrattuale aiuta e la predisposizione del calciatore alla firma è totale", scrive il portale catalano in merito alla trattativa. Il difensore centrale d'altronde non sembra avere intenzione di prolungare ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 6 giugno 2022) Il difensore centrale d'altronde non sembra avere intenzione di prolungare il suo contratto fino al 2023 con il Napoli È Kalidouladelper rinnovare il reparto difensivo. Il difensore centrale del Napoli, secondo quanto riferito da Sport.es, è l'opzione principale del club catalano, che starebbe studiando le varie modalità per procedere con l'acquisto. Anche lo stesso senegalese avrebbe dato la propria priorità ai blaugrana, in attesa che venga trovato un accordo per la sua cessione. "Ilsa che l'operazione sarà molto complicata, ma la sua situazione contrattuale aiuta e la predisposizione del calciatore alla firma è totale", scrive il portale catalano in merito alla trattativa. Il difensore centrale d'altronde non sembra avere intenzione di prolungare ...

Advertising

FedericoMarraNA : Insigne, Mertens, Ospina, Koulibaly. Se il Napoli si presenta così ai nastri di partenza, fossi Spalletti mi dimet… - pibedeargento : @CiccCap Un peccato avere il sostituto di koulibaly in serie A e non aver fatto niente per prenderlo. Il sostituto… - monica_aielleiu : Questa prima parte di mercato davvero massacrante e ancora mancano 2 mesi. Sergente? Dove è pogba? Teatrino Dima… - FuckTheMoviola : @Jeky655321 @mirkonicolino @MCaronni comunque si, sono un uomo semplice e mi piace vincere il prima possibile, quin… - pol2187 : L'unico modo per farmi accettare la cessione di De ligt sarebbe il pagamento dei 125 M di clausola... Con cui il gi… -