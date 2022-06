Il Milanese Imbruttito vive fuori dalla Circonvalla | a Cormano | anzi Brusuglio

(Di lunedì 6 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il, in realtà”, precisamente a, frazione di. Germano Lanzoni, attore di teatro, voce ufficiale del Milan e, soprattutto, creatore ed interprete del personaggio delsi racconta oggi in un’intervista su Corriere.it dove tra le altre cose, sottolinea proprio di essere residentecity, a ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 ...

Advertising

Corriere : «Con i miei abitavamo a Milano, vicino alla stazione Centrale. Poi papà ha comprato questa casa fuori città e ora c… - Dylan_Chest_jr : Dobbiamo essere uniti nella lotta contro il cancro, solo così potremo finalmente debellare il Milanese imbruttito - RobertoBerretta : RT @Corriere: «Con i miei abitavamo a Milano, vicino alla stazione Centrale. Poi papà ha comprato questa casa fuori città e ora ci vivo con… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: «Con i miei abitavamo a Milano, vicino alla stazione Centrale. Poi papà ha comprato questa casa fuori città e ora ci vivo con… - BersaTweet : Germano Lanzoni: «Così è nato il Milanese Imbruttito. La mia compagna Lara Bogni? Le nostre figlie vorrebbero che c… -

Corriere della Sera

Germano Lanzoni , alias il '', si è raccontato in un'intervista pubblicata sulle colonne del 'Corriere della Sera'. A proposito della sua carriera, l'uomo ha rivelato di avere iniziato tardi a fare 'il ...... ci sarà lo youtuber ZW Jackson; i rapper Moreno e Blind, il cantautore Jacopo ET, lo storico tastierista dei Subsonica Boosta; Enzuccio altro volto del web; Luca Abbrescia il ''; ... Germano Lanzoni: «Così è nato il Milanese Imbruttito. La mia compagna Lara Bogni Le nostre figlie vorrebbero... Il malore, il decesso, l’inchiesta e il dolore senza fine dei genitori. Ma oggi sportivi e artisti lo ricorderanno ...Germano Lanzoni, il Milanese Imbruttito, ha parlato al "Corriere della Sera": "Viaggio su una Panda, vivo in un attico a Brusuglio di Cormano" ...