FIFA 23: tutto quello che devi sapere! (Di lunedì 6 giugno 2022) Con la fine dei maggiori campionati nazionali la stagione calcistica 2021/22 volge al termine e, come da tradizione, è arrivato per noi il momento di iniziare a parlare della prossima versione del titolo calcistico targato Electronic Arts, FIFA 23! In questo articolo, che aggiorneremo ogni volta che si saranno novità, proveremo a riassumere le notizie, L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di lunedì 6 giugno 2022) Con la fine dei maggiori campionati nazionali la stagione calcistica 2021/22 volge al termine e, come da tradizione, è arrivato per noi il momento di iniziare a parlare della prossima versione del titolo calcistico targato Electronic Arts,23! In questo articolo, che aggiorneremo ogni volta che si saranno novità, proveremo a riassumere le notizie, L'articolo proviene da FUT Universe.

Advertising

Mr_Joker_84 : @_Mike_gr2000 @UEFAcom_it I rigori sono culo solo se giochi a fifa o Pes. Nella realtà è tutto tranne quello. Conce… - mbomato : @GattaMario3 Mister ho capito tutto ... a questi manca essere cresciuti con Sabrina Salerno, non sanno niente della… - andisan71 : @Inter @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia Grazie di tutto quello che avete fatto, che non è poco, ma adesso fuoli dai co… - FeliceRaimondo : L'ISU ha perso in 1° grado. E' bene ricordare che anche UEFA e FIFA hanno minacciato pesanti squalifiche. Tutto ciò… - Lorenz00902 : In tutto questo zhang sta facendo la challenge 'faccio la squadra più vecchia di fifa' -