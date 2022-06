Calciomercato Serie A LIVE: Leao vuole restare al Milan, la Juve su Simeone, il Napoli segue Soler (Di lunedì 6 giugno 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDI 6 GIUGNO La Juventus è destinazione gradita, Simeone può diventare bianconero (CLICCA QUI)Il Milan al lavoro per trattenere Leao, il portoghese pronto al rinnovo (CLICCA QUI)Calciomercato Napoli, l’ultima idea per il centrocampo è Soler (CLICCA QUI) DOMENICA 5 GIUGNO Tutti ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. LUNEDI 6 GIUGNO Lantus è destinazione gradita,può diventare bianconero (CLICCA QUI)Ilal lavoro per trattenere, il portoghese pronto al rinnovo (CLICCA QUI), l’ultima idea per il centrocampo è(CLICCA QUI) DOMENICA 5 GIUGNO Tutti ...

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | La #Spal vuole #Adorni e #Proia - Gazzetta_it : #Leao - Milan, la trattativa per il rinnovo entra nel vivo. Pronta l'offerta per vincere le tentazioni spagnole - DiMarzio : .@Inter | Il primo nome per la fascia è quello di #Bellanova - PianetaMilan : .@LucasLeiva87 a @SkySport: 'Con la @OfficialSSLazio è finita. Ma potrei restare in @SerieA' | #VIDEO - #Calcio… - serieB123 : SerieB BNEWS | Colpo a zero dalla retrocessa, Galliani ha trovato il bomber -