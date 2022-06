Calciomercato Atalanta, può arrivare un attaccante della Roma: piace anche al Monza (Di lunedì 6 giugno 2022) Stagione amara quella degli uomini di Gasperini che non sono riusciti a centrare nemmeno il pass per la Conference dopo 5 anni in cui erano entrati stabilmente in Europa. Molti giocatori sono arrivati a fine ciclo e tanti addetti ai lavori hanno parlato anche di un Gasperini senza più stimoli e voglia fi continuare. Insinuazioni respinte subito al mittente dal presidente Percassi che ha ribadito la fiducia nei suoi confronti e la volontà di proseguire con lui questo fantastico progetto. Roma El Sharaawy mercato Come detto, la Dea l’anno prossimo salterà le coppe europee e si potrà concentrare prevalentemente sul campionato, dove potrebbe diventare la nuova mina vagante. Intanto sul fronte mercato già si parla di eventuali acquisti ed il nome che si fa per l’attacco è quello di Stephan El Sharaawy. Il faraone non ha trovato tanto spazio ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 giugno 2022) Stagione amara quella degli uomini di Gasperini che non sono riusciti a centrare nemmeno il pass per la Conference dopo 5 anni in cui erano entrati stabilmente in Europa. Molti giocatori sono arrivati a fine ciclo e tanti addetti ai lavori hanno parlatodi un Gasperini senza più stimoli e voglia fi continuare. Insinuazioni respinte subito al mittente dal presidente Percassi che ha ribadito la fiducia nei suoi confronti e la volontà di proseguire con lui questo fantastico progetto.El Sharaawy mercato Come detto, la Dea l’anno prossimo salterà le coppe europee e si potrà concentrare prevalentemente sul campionato, dove potrebbe diventare la nuova mina vagante. Intanto sul fronte mercato già si parla di eventuali acquisti ed il nome che si fa per l’attacco è quello di Stephan El Sharaawy. Il faraone non ha trovato tanto spazio ...

Genoa, non solo big: anche il Bologna ci prova con Cambiaso Il giovane esterno del Genoa, già da tempo nel mirino tra le altre di Inter, Napoli e Atalanta, sembra diventato un obiettivo di mercato concreto anche per il Bologna. I felsinei avrebbero infatti ... Il Bologna corre con Pezzella. Salernitana: torna Bonazzoli Verona - Cistana Il Bologna potrebbe perdere Hickey: per sostituirlo una delle ipotesi è quella di puntare su Pezzella dell'Atalanta Continua Pezzella al Bologna Bonazzoli alla Salernitana Zurkowski all'Empoli Emakhu al Lecce Radu alla Cremonese Busio al Sassuolo Cistana al Verona Calcio Atalanta Calciomercato, Cannavaro: “Inter, che errore perdere Perisic” Il calciomercato in tempo reale 7 giorni su 7 ... stampa Milan Pioli Conferenza stampa Lazio Sarri Conferenza stampa Roma Mourinho Conferenza stampa Atalanta Gasperini Conferenza stampa Napoli ... Atalanta-Lucumì: le cifre Dando per certa la mancata permanenza a Bergamo di Merih Demiral, l’Atalanta è in caccia di rinforzi in difesa. Il nome più gettonato è sempre quello di Jhon Lucumì del Genk, già osservato dalla Dea ... Il giovane esterno del Genoa, già da tempo nel mirino tra le altre di Inter, Napoli e, sembra diventato un obiettivo di mercato concreto anche per il Bologna. I felsinei avrebbero infatti ...Il Bologna potrebbe perdere Hickey: per sostituirlo una delle ipotesi è quella di puntare su Pezzella dell'Continua Pezzella al Bologna Bonazzoli alla Salernitana Zurkowski all'Empoli Emakhu al Lecce Radu alla Cremonese Busio al Sassuolo Cistana al Verona Verso il calciomercato/4. L'attacco Il calciomercato in tempo reale 7 giorni su 7 ... stampa Milan Pioli Conferenza stampa Lazio Sarri Conferenza stampa Roma Mourinho Conferenza stampa Atalanta Gasperini Conferenza stampa Napoli ...Dando per certa la mancata permanenza a Bergamo di Merih Demiral, l’Atalanta è in caccia di rinforzi in difesa. Il nome più gettonato è sempre quello di Jhon Lucumì del Genk, già osservato dalla Dea ...