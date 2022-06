Buffon: 'Smetterò, non sono immortale. Espulsione con il Real? Non avevo offeso nessuno!' (Di lunedì 6 giugno 2022) Gianluigi Buffon è intervenuto ai microfoni de La Stampa. Il Portiere, oggi a Parma, ha parlato della sua lunga carriera, della famigerata... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Gianluigiè intervenuto ai microfoni de La Stampa. Il Portiere, oggi a Parma, ha parlato della sua lunga carriera, della famigerata...

Advertising

sportli26181512 : Buffon: 'Smetterò, non sono immortale. Espulsione con il Real? Non avevo offeso nessuno!': Gianluigi Buffon è inter… - ParmaLiveTweet : Buffon a La Stampa: 'Non sono immortale, smetterò. Non voglio deludere la gente di Parma' -

Matuidi: 'Juve, mi hai sorpreso: sostituire Dybala non sarà facile' ... e continuo a tenermi in forma, ma non so se smetterò. Mi guardo intorno ma senza ansia, sicuramente non mi vedo in campo a 37 - 40 anni come Giorgio (Chiellini, ndr) e Gigi (Buffon, ndr)...". Guarda ... Parma, Buffon rinnova: giocherà fino a 46 anni È successo quello che volevo io, il presidente, i tifosi e spero tutta la città', ha detto Buffon che ha ribadito 'ragiono ancora da calciatore, non penso a quando smetterò'. ... e continuo a tenermi in forma, ma non so se. Mi guardo intorno ma senza ansia, sicuramente non mi vedo in campo a 37 - 40 anni come Giorgio (Chiellini, ndr) e Gigi (, ndr)...". Guarda ...È successo quello che volevo io, il presidente, i tifosi e spero tutta la città', ha dettoche ha ribadito 'ragiono ancora da calciatore, non penso a quando'.