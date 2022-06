Adriatica Ionica Race | Natnael Tesfatsion | “Ci sono tanti corridori eritrei fortissimi senza possibilità di mettersi in mostra”

(Di lunedì 6 giugno 2022) Domenica da incorniciare per lo sport eritreo dopo la vittoria conquistata ieri daalla2022. Il 23enne originario di Asmara si è imposto di forza sul Monte Grappa, sede d’arrivo della seconda frazione, avanzando la propria candidatura al trionfo nella rassegna. Per l’alfiere del team Drone Hopper-Androni Giocattoli si tratta del primo successo agguantato fuori dal territorio africano. Il suo palmares riporta una doppia affermazione al Giro di Rwanda (2020), poi chiuso con il trionfo nella generale così come avvenuto quest’anno: il potenziale dell’atleta è elevato e i margini di miglioramentopalesi.occupa la seconda piazza nella generale a 27” dalla maglia azzurra Filippo Zana. Questo il commento dopo la tappa ...

Advertising

WMehret : RT @ericyclngchane1: Top 10 result Adriatica Ionica stage 2. ???????????????????? natuuu - Piergiulio58 : Cima Grappa esalta Natnael Tesfatsion, talento eritreo della Hopper Androni Giocattoli che trova la sua giornata di… - tranquilic0n : ???? Adriatica Ionica Race / Sulle Rotte della Serenissima: Stage 3 ????? Tesfatsion ???? Zana, Lucca, Scaroni, Covi… - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ????? ???? Filippo Zana fa incetta di maglie all' Adriatica Ionica Race, pur dovendosi accontentare del secondo posto di gio… - GhedayS : RT @ericyclngchane1: Top 10 result Adriatica Ionica stage 2. ???????????????????? natuuu -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELL'RACE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della seconda tappa del Giro del Delfinato 2022! Si ripartirà dalla splendida vittoria di ieri di Wout Van Aert (Jumbo - ...Archiviate le prime due tappe, in cui non sono mancate emozioni e spettacolo, l'Race 2022 si prepara a vivere il terzo segmento con partenza da Ferrara ed arrivo a Brisighella (141,3 km). Nonostante la caduta rimediata al termine della frazione d'esordio sarà ...Archiviate le prime due tappe, in cui non sono mancate emozioni e spettacolo, l'Adriatica Ionica Race 2022 si prepara a vivere il terzo segmento con partenza da Ferrara ed arrivo a Brisighella (141,3 ...Ciclismo modenese sugli scudi con i successi di Luca Paletti a Palù di Giovo,di Marcello Pelloni a Villa Fontana (Bo),il quarto posto di Luca Covili all’Adriatica Ionica e le brillanti prestazioni dei ...