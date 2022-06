Schianto choc sulla tangenziale | Alessandra non ce l’ha fatta | l’auto trafitta dal guardrail

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 5 giugno 2022) Autodamuore a 28 anni. Spaventoso incidente intorno alle 13 di sabato 4 giugnoest a Lecce. Il sinistro è avvenuto mentreMusolino stava viaggiando con la sua Renault Modus rossa in direzione sud, all’altezza dell’uscita 3 per la motorizzazione, la marina di Torre Chianca e la stessa Lecce. Per cause sconosciutesu cui viaggiavaha centrato ile il montante ha letteralmente attraversato l’abitacolo. La barriera di metallo ha sfondato il parabrezza e colpito alla testaMusolino, 27enne maestra di asilo di Taranto. Probabilmente d’istinto la donna si è spostata e per questo non è morta sul colpo. Ma le ferite riportate ...