MotoGP oggi, GP Catalogna 2022: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 in chiaro (Di domenica 5 giugno 2022) oggi, domenica 5 giugno, andrà in scena il GP di Catalogna, round del Motomondiale 2022. Sulla pista di Barcellona assisteremo a un grande spettacolo e gli esiti delle gare in programma è assai scontato e fortemente dipendente dalle condizioni climatiche affrontate. Ci si attende un grande caldo e su un asfalto particolarmente abrasivo ciò potrà avere un impatto importante sugli equilibri. In MotoGP si parte dalla pole-position dell'Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró. L'iberico, in sella alla moto di Noale, ha messo in mostra una grande velocità, ma sarà interessante capire se saprà ripetersi anche sul piano della costanza. Alle sue spalle, pronti ad approfittare di qualunque incertezza, ci saranno Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo. Pecco, sulla Ducati, vuol dare seguito a quanto è accaduto al ...

