Mercato Milan | torna di moda il nome di un attaccante

(Di domenica 5 giugno 2022) dalla Spagna per rinforzare il reparto offensivo Luka Jovic potrebbere in orbitain vista della prossima stagione. L’è fuori dal progetto tecnico di Ancelotti e, secondo AS, Maldini potrebbere alla carica. Sulle sue tracce c’è anche il Getafe che potrebbe proporre uno scambio di prestiti con Borja Mayoral. Resta l’ostacolo dello stipendio ma la pista è da monitorare con attenzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CorSport : 'Il #Milan vuole #Gavi, rossoneri pronti a pagare la clausola' ?? - sportmediaset : Dalla Spagna: il nuovo Milan sta sondando il terreno per Nkunku #Sportmediaset #Milan #Nkunku… - AntoVitiello : #Milan, #Scaroni: 'Ci vorranno 2/3 mesi per il closing ma la transazione è fatta. E sono contento che sia avvenuto… - snasainplasa : @milan_corner @saveriocamba la sera allo specchio si da le news di mercato poi le conferma e si complimenta - gilnar76 : Mercato #Milan, torna di moda il nome di Jovic: le ultime #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Milan News 24

: torna di moda il nome di un attaccante dalla Spagna per rinforzare il reparto offensivo Luka Jovic potrebbe tornare in orbitain vista della prossima stagione. L'attaccante è ......come Kessie e Krunic e che proprio in quella zona di campo confida di ricevere dalun ... L'accordo strappato dalal Real nell'estate 2021 prevede la permanenza del trequartista spagnolo ... Mercato Milan, Inter in pole per Bremer. Ma Cairo... Il Milan ha giocato d'anticipo sul mercato, con Paolo Maldini che ha già imbastito diverse trattative, alcune più avviate delle altre. I profili in orbita ...Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede I rossoneri sono pronti a salutare qualche giocatore e ad accoglierne altri. Un'altra ...