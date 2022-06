LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quattro corridori in fuga, gruppo a 2?. Arrivo sul Monte Grappa! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 13.01 Uno dei favoriti della vigilia per questa tappa era Lorenzo Fortunato. Il capitano della Eolo-Kometa, già vincitore sul Monte Grappa nella trionfale edizione passata, è finito a terra 24 ore fa: nonostante le ammaccature ha deciso di non abbandonare la corsa, vedremo con il passare dei chilometri se potrà lottare per il successo. 12.58 Veniamo alla cronaca del segmento odierno. Sono stati percorsi 51 km e ne mancano 106 all’Arrivo, quattro uomini compongono la fuga con il gruppo ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.00 LADELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 13.01 Uno dei favoriti della vigilia per questaera Lorenzo Fortunato. Il capitano della Eolo-Kometa, già vincitore sulGrappa nella trionfale edizione passata, è finito a terra 24 ore fa: nonostante le ammaccature ha deciso di non abbandonare la corsa, vedremo con il passare dei chilometri se potrà lottare per il successo. 12.58 Veniamo alla cronaca del segmento odierno. Sono stati percorsi 51 km e ne mancano 106 all’uomini compongono lacon il...

