Laudisa | “La Juve vuole Koulibaly | offre due contropartite | una è Gatti”

La Juventus sogna di ingaggiare Kalidou Koulibaly dal Napoli ed è pronta ad inserire due contropartite tecniche nell'affare. Allegri ha dato mandato ai dirigenti bianconeri di fare più di un tentativo per acquistare il giocatore in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023. De Laurentiis non vuole rischiare di perderlo a parametro zero, ecco perché sta provando a rinnovare il contratto di Koulibaly a cifre più contenute. Al momento il discorso non è stato nemmeno preso in considerazione, ma dato che anche il Barcellona è in crisi economica e vuole tagliare gli ingaggi, qualche speranza resta. Ma la Juve fa sul serio per Koulibaly ma vuole provare ad ammorbidire la richiesta economica del Napoli che vuole 40 milioni

andrea020461 : @1926_cri Qualche giorno fa tal laudisa parlava di Gatti ??????? ( chi cazzo e’?????) Nella contropartita Juve per… - il_beneffattore : RT @Cobretti_80: Laudisa in questi ultimi due mesi ha sparato due esclusive, fatta per Rudiger alla Juve e fatta per Perisic alla Juve. Uff… - Cobretti_80 : Laudisa in questi ultimi due mesi ha sparato due esclusive, fatta per Rudiger alla Juve e fatta per Perisic alla Ju… - sscalcionapoli1 : Laudisa: “Per Koulibaly la Juve potrebbe inserire un giovane talento” - Gian19721 : @LuRock64 @capuanogio Alla Juve la Roma,giustamente,chiedeva 50/60 cash. Poi c'è la versione di Laudisa e dei prez… -