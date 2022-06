Incidente Alta Velocità, tre giorni per riavviare la linea Roma - Napoli - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 5 giugno 2022) Tecnici e vigili del fuoco al lavoro nei pressi dell'Incidente al treno AV Roma, 5 giugno 2022 - Ancora disagi sulla linea Napoli - Roma dopo l'Incidente di venerdì scorso al Frecciarossa 9311 . Da ... Leggi su quotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Tecnici e vigili del fuoco al lavoro nei pressi dell'al treno AV, 5 giugno 2022 - Ancora disagi sulladopo l'di venerdì scorso al Frecciarossa 9311 . Da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - poliziadistato : #PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno A… - TgLa7 : #Incidente treno Alta Velocità in galleria a Roma. Sul posto squadre dei vigili del fuoco - _PaoloRusso_ : Una vergogna che accade da tre giorni nella stazione di Napoli dopo l’incidente al treno dell’Alta Velocità all’alt… - anperillo : RT @Agenzia_Ansa: Incidente sul tratto ferroviario di linea ad alta velocità, in tre giorni verrà riavviata la Roma-Napoli #ANSA https://t.… -