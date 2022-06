Arisa | l’intimo da notte è da infarto | meravigliosa…

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 5 giugno 2022) Personaggio televisivo ma soprattutto una famosa cantante; andiamo a conoscere più nel dettaglio, pseudonimo di Rosalba Pippa. Dal successo al Festival di Sanremo, passando per le varie esperienze nel mondo della televisione fino all’esordio nel doppiaggio; ecco tutto quello che bisogna sapere su, una delle cantanti più conosciute al mondo e donna di enorme bellezza e fascino., nata il venti agosto del 1982 a Genoa, è conosciuta al grande pubblico per essere una famosa cantante e anche per i suoi look piuttosto stravaganti. Capisce fin dalle prime battute di voler far diventare la passione per la musica il suo lavoro; all’età di quattro anni, infatti, partecipa al concorso di Gianni Morandi, intitolato “Fatti mandare dalla mamma“. Per imparare ad usare il diaframma in modo corretto,imita il ...