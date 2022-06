Alessandro Iannoni | dall’Isola dei famosi a Uomini e Donne? Parla lui

(Di domenica 5 giugno 2022)si è fatto conoscere dal pubblico partecipando all’Isola deiin coppia con sua mamma, Carmen Di Pietroha dovuto lasciare l’Isola deiper ritornare a studiare all’Università. Una scelta che è stata apprezzata dal pubblico che lo ha sostenuto sui social,ndo di vincitore morale del reality. Sull’Isolaha regalato dei siparietti carini con sua mamma Carmen, mamma apprensiva e super esigente nei confronti del figlio. Ma anche gelosa. Infatti ha “ostacolato” il presunto flirt prima ancora che iniziasse tra il figlio e Marialaura. Non vuole infatti distrazioni per il figlio che deve studiare e laurearsi in primis. Ma adesso pare chesia stato notato dal programma ...

Advertising

ParliamoDiNews : Alessandro Iannoni prossimo tronista a Uomini e Donne? Gli ultimi rumors #LIsoladeifamosi #5giugno - StraNotizie : Carmen Di Pietro, il figlio a Uomini e Donne? Alessandro Iannoni dice la sua - BITCHYFit : Carmen Di Pietro, il figlio a Uomini e Donne? Alessandro Iannoni dice la sua - zazoomblog : “Mi stava antipatico”: Alessandro Iannoni lo attacca senza pietà adesso può svelare il retroscena segreto - #stava… - Novella_2000 : Alessandro Iannoni svela se sarà a Uomini e Donne: 'Non so cosa sia il tronista' -

sarà uno dei prossimi tronisti di Uomini e Donne Il rumor, uscito nei giorni scorsi, ha fatto il giro dei social e quando l'ho letto ho subito pensato ' chissà come reagirà Carmen ...dopo l'Isola dei Famosi ha deciso di spifferare tutto quanto rivelando qual è l'incubo di sua mamma Carmen Di ...Alessandro Iannoni si è fatto conoscere dal pubblico partecipando all’Isola dei Famosi in coppia con sua mamma, Carmen Di Pietro Alessandro Iannoni ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi per ritornare ...Com’è stato il ritorno a casa per Alessandro Iannoni Isola 16, Alessandro Iannoni svela qual era l’unico naufrago che proprio non sopportava. Rivedremo in studio… Leggi La Tavassi ha spiegato il ...