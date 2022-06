WTA s’Hertogenbosch: Stefanini sconfitta da Prestion (Di sabato 4 giugno 2022) Nel WTA 250 sui prati olandesi la tennista toscana esce al primo turno di qualificazioni sconfitta dalla giovanissima wild card australiana. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di sabato 4 giugno 2022) Nel WTA 250 sui prati olandesi la tennista toscana esce al primo turno di qualificazionidalla giovanissima wild card australiana. Torneo live su SuperTennis

Advertising

sportface2016 : #WTA | Qualificazioni #SHertogenbosch: #Stefanini fermata all'esordio - zazoomblog : WTA s’Hertogenbosch: Stefanini in campo nelle “quali” - #s’Hertogenbosch: #Stefanini #campo - livetennisit : WTA 250 s’Hertogenbosch e Nottingham e WTA 125 Valencia: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In… - zazoomblog : WTA s’Hertogenbosch: Stefanini in campo nelle “quali” - #s’Hertogenbosch: #Stefanini #campo - zazoomblog : WTA s’Hertogenbosch: Stefanini in campo nelle “quali” - #s’Hertogenbosch: #Stefanini #campo -