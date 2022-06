Vulnerabilità zero-day di Microsoft Office attivamente sfruttata

Leggi su pantareinews

(Di sabato 4 giugno 2022) Una-day scoperta di recente inè statada hacker collegati al governo cinese, secondo una ricerca di analisi delle minacce della società di sicurezza Proofpoint. I dettagli condivisi da Proofpoint su Twitter suggeriscono che un gruppo di hacker etichettato TA413 stesse utilizzando la(denominata “Follina” dai ricercatori) in documenti Word dannosi presumibilmente inviati dall’amministrazione centrale tibetana, il governo tibetano in esilio con sede a Dharamsala, in India. Il gruppo TA413 è un APT (Advanced Persistent Threat) o “minaccia persistente avanzata“, attore ritenuto collegato al governo cinese ed è stato precedentemente osservato prendere di mira la comunità tibetana in esilio....