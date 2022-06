Traffico Roma del 04-06-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno Nessuna particolare segnalazione sul grande raccordo anulare su tratto Urbano della A24-teramo in città rallentamenti per un incidente in via Giovanni Amendola in prossimità di via Cavour allestimenti per un incidente in via Aurelia all’altezza di via gentili disagi in Viale Palmiro Togliatti per un incidente in Viale deinisti oggi e domani per consentire i lavori sulla metro B nella tratta a Castro Pretorio Laurentina non si effettua servizio giornaliero che verrà sostituito da un servizio bus ancora oggiferroviario sulla linea ad alta velocitàNapoli ePescara è sospeso all’altezza diPrenestina problemi poi sulle linee tram 514 per un incendio avvenuto nei giorni scorsi all’altezza della galleria di via ...