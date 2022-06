Scienza | microplastiche nei laghi italiani | ecco le scoperte dei ricercatori Enea e Cnr

Leggi su ildenaro

(Di sabato 4 giugno 2022) Accendere un faro sullenei, le comunità microbiche che ne colonizzano la superficie e valutare i rischi per gli ecosistemi, le specie ittiche e la salute. E’ questo l’obiettivo di tre studi condotti da un team didie Cnr in collaborazione con Goletta deie Legambiente diffusi in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno. Le indagini, condotte su alcuni deidel territorio nazionale, consentono di colmare il gap di conoscenze sull’impatto dellesulle acque dolci rispetto ai numerosi studi condotti invece nei mari e negli oceani in tutto il mondo. Gli studi si inseriscono nel piu’ ampio contesto delle attività a tutela delle risorse idriche superficiali. ...