Roland Garros 2022: calendario, programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di sabato 4 giugno 2022) Tutto pronto per il Roland Garros 2022 , secondo slam stagionale di scena sui campi di Bois de Boulogne. I migliori tennisti, tra circuito Atp e Wta, si sfideranno per competere ed entrare nella storia, scrivendo pagine importanti per i rispettivi movimenti tennistici. Dopo il trionfo di Novak Djokovic nell'edizione 2021, altri 127 tennisti sono pronti a contendergli il titolo e cercare di farsi largo nel tabellone. Occhi puntati ovviamente su Rafa Nadal, che non ha bisogno di presentazioni, ma anche su Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Meno quotato Daniil Medvedev, al rientro dall'infortunio e non particolarmente a suo agio sulla terra rossa. A difendere i colori azzurri ci saranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Per quanto riguarda il torneo femminile, la favorita non ...

