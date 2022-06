Roberto Brunetti è morto: Er Patata si è spento a 55 anni (Di sabato 4 giugno 2022) Si è spento a soli 55 anni Roberto Brunetti, attore romano conosciuto anche con lo pseudonimo di Er Patata. L’uomo, che ha preso parte a numerosissime commedie a cavallo fra gli anni Novanta e gli anni Duemila, è stato trovato morto a casa sua. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e la casa non è stata trovata soqquadro. Per questo, per dichiarare le cause della morte, le autorità aspettano l’autopsia. Da molti anni però il cinema gli aveva voltato le spalle (l’ultimo ciak risale al 2012) e l’uomo, come dichiarato a Domenica Live da Barbara d’Urso, viveva grazie al reddito di cittadinanza. Roberto Brunetti è stato fidanzato per 16 anni con la collega Monica Scattini, ... Leggi su biccy (Di sabato 4 giugno 2022) Si èa soli 55, attore romano conosciuto anche con lo pseudonimo di Er. L’uomo, che ha preso parte a numerosissime commedie a cavallo fra gliNovanta e gliDuemila, è stato trovatoa casa sua. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e la casa non è stata trovata soqquadro. Per questo, per dichiarare le cause della morte, le autorità aspettano l’autopsia. Da moltiperò il cinema gli aveva voltato le spalle (l’ultimo ciak risale al 2012) e l’uomo, come dichiarato a Domenica Live da Barbara d’Urso, viveva grazie al reddito di cittadinanza.è stato fidanzato per 16con la collega Monica Scattini, ...

