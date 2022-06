(Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn, in parziale stato di decomposizione, è stato rinvenuto poco fa in un fondo agricolo di via Molino, a Sisciano, nel. Ileradi undi. Sono in corso indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna volte ad identificare il corpo. Sul posto è presente il sostituto procuratore di turno della Procura di Nola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Ritrovato cadavere nel Napoletano: era all'interno di un sacco di plastica ** - CenturrinoLuigi : RT @BucaConAcqua: #ItaliaViva dissente dall'interpretazione persecutoria di #quartogrado su Marta, la moglie di Beppe ritrovato nel pozzo.… - gridandovuole : @Adelina77862752 Considerano che parliamo di persone anziane e facilmente suggestionabili. Secondo me associano il… - _Cinico2_ : Dai ma che reato è la soppressione di cadavere? L'han ritrovato? E allor non è stato soppresso. Elementare uotson #QuartoGrado - NoRespect1959 : RT @BucaConAcqua: #ItaliaViva dissente dall'interpretazione persecutoria di #quartogrado su Marta, la moglie di Beppe ritrovato nel pozzo.… -

Una scena di dolore e strazio si è verificata nell'appartamento quando il suoè stato. Adesso l'autopsia autorizzata dalla magistratura farà chiarezza su come sia morto 'Er patata'.... il 29enne di Foggia il cuivenneil 22 gennaio 2021 sui binari lungo la tratta Bari - Foggia. Secondo le ipotesi investigative, Marco si sarebbe lanciato sotto un treno in ...Un medico di Prato che aveva lasciato le chiavi in casa, per rientrare nella sua abitazione scavalca il balcone, ma perde l'equilibrio e cade ...Una semplice disattenzione come quella di lasciare le chiavi dentro casa, chiudendosi fuori dall’appartamento, si è trasformata in tragedia per un giovane professionista toscano, morto dopo essere pre ...