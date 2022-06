Quante ore dormi? Per ogni età il giusto tempo (Di sabato 4 giugno 2022) Poco o troppo. Gli estremi possono rivelarsi pericolosi. Succede anche per il sonno, ovvero per Quante ore dormi. La questione, apparentemente soggettiva, potrebbe avere implicazioni decisive per la nostra salute. Tutti, per affrontare con la giusta energia la vita quotidiana, abbiamo bisogno di riposare il giusto. Si dice che dormire troppo poco sia dannoso. Ma fa male anche dormire troppo. Quanto tempo è giusto dormire per notte? (Pixabay) – www.curiosauro.itQuante ore dormi a notte? Esiste una durata ideale per il sonno notturno? Una nuova ricerca ha rivelato che il cervello degli individui adulti è in genere strutturato per riposare solo un tot di ore. dormire meno o di più può farci male. A ... Leggi su curiosauro (Di sabato 4 giugno 2022) Poco o troppo. Gli estremi possono rivelarsi pericolosi. Succede anche per il sonno, ovvero perore. La questione, apparentemente soggettiva, potrebbe avere implicazioni decisive per la nostra salute. Tutti, per affrontare con la giusta energia la vita quotidiana, abbiamo bisogno di riposare il. Si dice chere troppo poco sia dannoso. Ma fa male anchere troppo. Quantore per notte? (Pixabay) – www.curiosauro.itorea notte? Esiste una durata ideale per il sonno notturno? Una nuova ricerca ha rivelato che il cervello degli individui adulti è in genere strutturato per riposare solo un tot di ore.re meno o di più può farci male. A ...

Advertising

Marco_Anile : RT @_Zelda____: Forse sarò romantica ma la prima cosa che faccio quando apro gli occhi la mattina è pensare a quante ore mancano prima di p… - mm_roma : RT @_Zelda____: Forse sarò romantica ma la prima cosa che faccio quando apro gli occhi la mattina è pensare a quante ore mancano prima di p… - iam_marte : Per le persone che andranno al concerto degli Imagine Dragons a Milano. Ho preso il posto a sedere ma non è numera… - fumoealibi : @pekfenice a parte il fatto che non fanno entrare powerbank e boh come si aspettano che gente che viene da tutta it… - Noninfluente : RT @_Zelda____: Forse sarò romantica ma la prima cosa che faccio quando apro gli occhi la mattina è pensare a quante ore mancano prima di p… -