Mancini: "Dobbiamo ripartire subito. Lazzari e Zaccagni? Devo accettare..." (Di sabato 4 giugno 2022) Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato in vista del match contro la Germania di Nations League. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Rai Sport:LEGGI ANCHE: As: "La Liga ha presentato esposto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 4 giugno 2022) Roberto, ct dell’Italia, ha parlato in vista del match contro la Germania di Nations League. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Rai Sport:LEGGI ANCHE: As: "La Liga ha presentato esposto...

Advertising

Pall_Gonfiato : #NazionaleItaliana - Roberto #Mancini ha parlato in vista del match contro la #Germania - sportli26181512 : Italia, Mancini annuncia la formazione anti Germania: ci sono Tonali e Florenzi: (ANSA) - ROMA, 04 GIU - 'Stasera l… - ilRomanistaweb : ??? #Mancini: '#Pellegrini e #Cristante stasera titolari' Il CT: 'L'Italia deve fare la sua partita, mettere in diff… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Italia, Mancini: 'Dobbiamo mettere in difficoltà la Germania' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Italia, Mancini: 'Dobbiamo mettere in difficoltà la Germania' -