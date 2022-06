Lo schwa è davvero per tutt??

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 4 giugno 2022) Ogni volta che noi raccontiamo una storia scegliamo un modo specifico di raccontarla. Le parole che adottiamo finiscono per connotare l’oggetto della nostra narrazione. Proprio sull’uso delle parole e sulla loro importanza, per riprendere un famoso spezzone del film ‘Palombella rossa’ di Nanni Moretti, si riflette da alcuni anni nei collettivi femministi e LGBTQI+. In particolare negli ultimi anni fanno discuteree quelle sperimentazioni che vorrebbero rendere la nostra lingua più inclusiva o, come dice lo scrittore Fabrizio Acanfora, una lingua che “permetta la convivenza delle differenze“. È importante proprio per rimanere sulla scia dell’uso della lingua in maniera ragionata e accorta già spendere qualche parola sul termine inclusività. Dire ‘lingua inclusiva’ significa togliere agentività a chi viene incluso, prevede infatti che un gruppo ‘conceda’ ad un altro ...