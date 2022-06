Lazio, nel mirino di Tare ci sono Torreira e Maycon (Di sabato 4 giugno 2022) Lazio, Torreira e Maycon nel mirino di Tare: le manovre a centrocampo non si fermano a Marcos Antonio La Lazio cerca altri rinforzi per il centrocampo dopo l’acquisto ormai definito di Marcos Antonio. Il diesse Tare ha nel mirino un doppio colpo. Piacciono Torreira, nell’ultima stagione alla Fiorentina, e Maycon, ex compagno di squadra proprio di Marcos Antonio. Una doppia pista che potrebbe rinforzare ulteriormente la linea mediana dei biancocelesti. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022)neldi: le manovre a centrocampo non si fermano a Marcos Antonio Lacerca altri rinforzi per il centrocampo dopo l’acquisto ormai definito di Marcos Antonio. Il diesseha nelun doppio colpo. Piacciono, nell’ultima stagione alla Fiorentina, e, ex compagno di squadra proprio di Marcos Antonio. Una doppia pista che potrebbe rinforzare ulteriormente la linea mediana dei biancocelesti. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

