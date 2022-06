Advertising

fattoquotidiano : Letta: “Aumentare i salari? Solo con la riduzione delle tasse sul lavoro. E basta con stage e tirocini gratuiti” - PaolaTavernaM5S : Una sola parola per commentare le parole del segretario Pd Enrico Letta sul salario minimo: FINALMENTE. La storica… - TV7Benevento : Lavoro: Letta, 'priorità per Pd ma con stipendi per vivere, sì a salario minimo' - - Ares581 : @fattoquotidiano Forse Letta considera 'tasse sul lavoro' i contributi pensionistici versati dal lavoratore e dal d… - blaksadpunx : RT @MediasetTgcom24: Lavoro, Letta: 'Sì al salario minimo e stop agli stage gratuiti' #australia #germania #letta -

Il nostro Paese negli anni ha incentivato dal punto di vista fiscale la rendita, la finanza, e non ha incentivato il'. Lo ha detto il segretario del Pd Enricoa margine di un incontro ...Per la Lega la priorità è il'. In Russia aveva detto di volerci andare 'per confrontarmi con ... Da sinistra continuano le bordate di Enricoche definisce l'iniziativa di Salvini '...Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Il lavoro è una priorità del Pd. Ma con salari e stipendi per vivere, non sopravvivere. A Pescara inaugurando la nuova sede del Pd Abruzzo ho ribadito che dobbiamo arrivare ...La settimana lavorativa di quattro giorni ora è realtà. Per il momento, però, solo in Portogallo. Dove il Governo approverà le modifiche alla legge sul lavoro, in ...