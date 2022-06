Inter, Lucescu approva Mkhitaryan: “Grande colpo, ha tecnica fenomenale. Può giocare ovunque” (Di sabato 4 giugno 2022) Anche Mircea Lucescu, in un’Intervista alla Gazzetta dello Sport, sembra approvare l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan all’Inter dalla Roma. L’ex allenatore dello Shakhtar, che proprio in Ucraina ha allenato il giocatore armeno, ne ha tessuto le lodi senza esitazioni: “Lo vidi per la prima volta quando aveva 16 anni e me ne innamorai – spiega Lucescu – ha una tecnica da fenomeno ed è molto duttile, perchè ha grandissima lettura del gioco. Con me giocava trequartista e fece 44 gol, sa inserirsi molto bene. E’ sicuramente un Grande colpo, ha dribbling ed esperienza da vendere.” SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Anche Mircea, in un’vista alla Gazzetta dello Sport, sembrare l’arrivo di Henrikhall’dalla Roma. L’ex allenatore dello Shakhtar, che proprio in Ucraina ha allenato il giocatore armeno, ne ha tessuto le lodi senza esitazioni: “Lo vidi per la prima volta quando aveva 16 anni e me ne innamorai – spiega– ha unada fenomeno ed è molto duttile, perchè ha grandissima lettura del gioco. Con me giocava trequartista e fece 44 gol, sa inserirsi molto bene. E’ sicuramente un, ha dribbling ed esperienza da vendere.” SportFace.

