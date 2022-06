Incidente alta velocità, treni in tilt e caos a Roma Termini. "Dieci ore di viaggio", l'odissea dei passeggeri (Di sabato 4 giugno 2022) È ancora indisponibile il tratto di linea dove ieri la locomotiva di coda di un treno alta velocità è deragliata arrestando la corsa del Frecciarossa nella galleria Serenissima, nei pressi della stazione di Roma Prenestina. E i tempi non sono certi: gli interventi di ripristino dell'infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici Rfi saranno avviati solo dopo che l'area sarà dissequestrata e resa disponibile dalle Autorità. Sono invece certissimi i ritardi e i disservizi per tanti viaggiatori, tra l'altro nel bel mezzo del ponte del 2 giugno. I treni alta velocità tra Roma e Napoli vengono instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con i conseguenti ritardi fino a 100 minuti, comunica in una nota il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) È ancora indisponibile il tratto di linea dove ieri la locomotiva di coda di un trenoè deragliata arrestando la corsa del Frecciarossa nella galleria Serenissima, nei pressi della stazione diPrenestina. E i tempi non sono certi: gli interventi di ripristino dell'infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici Rfi saranno avviati solo dopo che l'area sarà dissequestrata e resa disponibile dalle Autorità. Sono invece certissimi i ritardi e i disservizi per tanti viaggiatori, tra l'altro nel bel mezzo del ponte del 2 giugno. Itrae Napoli vengono instradati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con i conseguenti ritardi fino a 100 minuti, comunica in una nota il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. In ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - poliziadistato : #PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno A… - TgLa7 : #Incidente treno Alta Velocità in galleria a Roma. Sul posto squadre dei vigili del fuoco - Frances02409076 : RT @anperillo: Caos #treni ??traffico in tilt per #Napoli il giorno dopo l’incidente sulla linea di Alta Velocità - infoitinterno : Treno incidente a Roma, ancora sospeso il traffico Alta Velocità Roma-Napoli -