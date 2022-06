I giudici rimettono in libertà l’uomo che uccise in strada Alessio e Simone (Di sabato 4 giugno 2022) La Cassazione ha rimesso in libertà Rosario Greco, figlio di un boss della Mafia che nel 2019 uccise per la strada i cuginetti Alessio e Simone D’Antonio. La legge non si discute. Ma ci sono sentenze che fanno molto discutere. Soprattutto quando a perdere la vita sono stati due bambini piccoli che, semplicemente, giocavano davanti a casa. ANSA/POLIZIAEra l’11 luglio 2019 quando i cuginetti Alessio e Simone D’Antonio venivano travolti e uccisi davanti a casa a Vittoria – Ragusa – da un’auto guidata da Rosario Greco, figlio del boss Emanuele. La vettura procedeva a tutta velocità. A bordo insieme a Greco altri tre passeggeri, tra cui un altro figlio di boss, Angelo Ventura. I quattro scapparono lasciando i due bambini agonizzanti per la ... Leggi su formatonews (Di sabato 4 giugno 2022) La Cassazione ha rimesso inRosario Greco, figlio di un boss della Mafia che nel 2019per lai cuginettiD’Antonio. La legge non si discute. Ma ci sono sentenze che fanno molto discutere. Soprattutto quando a perdere la vita sono stati due bambini piccoli che, semplicemente, giocavano davanti a casa. ANSA/POLIZIAEra l’11 luglio 2019 quando i cuginettiD’Antonio venivano travolti e uccisi davanti a casa a Vittoria – Ragusa – da un’auto guidata da Rosario Greco, figlio del boss Emanuele. La vettura procedeva a tutta velocità. A bordo insieme a Greco altri tre passeggeri, tra cui un altro figlio di boss, Angelo Ventura. I quattro scapparono lasciando i due bambini agonizzanti per la ...

Advertising

anonimuscv19 : @andreasso1951 Mi spiace per me e un no il primo è 4 si, gli spacciatori e gli stupratori non li tutela la Severino… - RobertoRosset11 : @PazzoFurioso96 @Enrico__Costa @GuidoCrosetto Cazzo, quando lo rimettono in piedi il Tribunale speciale coi camerat… -