Esce “7084” | alla scoperta del primo EP dei Mo Ts

(Di sabato 4 giugno 2022) “” non è solo l’anno proiettato in un futuro lontanissimo a cui i Mo/Ts hanno pensato: è anche l’unione degli anni di nascita dei due componenti del gruppo Nicholas Belli (in arte Nichel) e Andrea Quadrelli (in arte Hosea) “” è il titolo perfetto per ilEP dei Mo/Ts. E’ un titolo perfetto perchè rappresenta l’equilibrio fra il passato, il presente e il futuro. Un futuro lontanissimo, ma contato il susseguirsi di eventi “molto forti” che hanno cambiato le nostre quotidianità, il presente sembra velocissimo, e il passato, anche recente, molto molto lontano. A confermare questo pensiero anche la sonorità, dei Mo/Ts, con lo sguardo rivolto all’elettronica pop di ispirazione europea più che italiana, e con i testi legati a scandagliare l’attualità, a raccontare eventi e l’anima della gente, sempre con la propria voce, con il ...