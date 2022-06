Doppio cognome: è una bimba di Bergamo la prima ad avere questa possibilità (Di sabato 4 giugno 2022) Bergamo. Venerdì 3 giugno Ufficio Anagrafe del Comune di Bergamo: è qui che è giunta la prima richiesta per poter dare ad una bimba il Doppio cognome, del padre e della madre, come prevede la sentenza esecutiva della Corte Costituzionale del 27 aprile scorso che ha cancellato l’attribuzione automatica del solo cognome paterno. “Sono molto soddisfatto e ringrazio gli operatori dell’ufficio di stato civile dell’anagrafe di Bergamo per la prontezza con cui hanno attuato la sentenza che è stata resa esecutiva da mercoledì – afferma Giacomo Angeloni, assessore all’Anagrafe del Comune di Bergamo -. Già nella giornata di venerdì gli operatori hanno adempiuto a questo nuovo dispositivo registrando, come previsto, una bimba ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 giugno 2022). Venerdì 3 giugno Ufficio Anagrafe del Comune di: è qui che è giunta larichiesta per poter dare ad unail, del padre e della madre, come prevede la sentenza esecutiva della Corte Costituzionale del 27 aprile scorso che ha cancellato l’attribuzione automatica del solopaterno. “Sono molto soddisfatto e ringrazio gli operatori dell’ufficio di stato civile dell’anagrafe diper la prontezza con cui hanno attuato la sentenza che è stata resa esecutiva da mercoledì – afferma Giacomo Angeloni, assessore all’Anagrafe del Comune di-. Già nella giornata di venerdì gli operatori hanno adempiuto a questo nuovo dispositivo registrando, come previsto, una...

