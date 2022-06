Ciclismo, Daniele Bennati: “Il finale perfetto di carriera per Vincenzo Nibali ai Mondiali con la Nazionale” (Di sabato 4 giugno 2022) Un Giro d’Italia da protagonista, contro ogni pronostico, chiuso in quarta piazza. Vincenzo Nibali, nonostante abbia annunciato il ritiro a fine stagione, continua a stupire tutti e a dimostrare una condizione eccellente per i suoi 37 anni. Ancora dubbio il programma per le prossime settimane per lo Squalo dello Stretto. Molto probabilmente sarà al via di un altro grande giro, l’ultimo della carriera: la Vuelta di Spagna. In un finale di stagione intenso potrebbe arrivare una chiamata importante: quella della Nazionale guidata da Daniele Bennati, in vista dei Mondiali in Australia. A confermarlo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, è proprio il commissario tecnico. Giro del Delfinato 2022: parte la rincorsa di Filippo Ganna alla maglia gialla del ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Un Giro d’Italia da protagonista, contro ogni pronostico, chiuso in quarta piazza., nonostante abbia annunciato il ritiro a fine stagione, continua a stupire tutti e a dimostrare una condizione eccellente per i suoi 37 anni. Ancora dubbio il programma per le prossime settimane per lo Squalo dello Stretto. Molto probabilmente sarà al via di un altro grande giro, l’ultimo della: la Vuelta di Spagna. In undi stagione intenso potrebbe arrivare una chiamata importante: quella dellaguidata da, in vista deiin Australia. A confermarlo, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, è proprio il commissario tecnico. Giro del Delfinato 2022: parte la rincorsa di Filippo Ganna alla maglia gialla del ...

