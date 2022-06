Che cosa (non) è davvero l’impresa circolare (Di sabato 4 giugno 2022) «E quando tutti saranno super, nessuno lo sarà più!» Con queste parole il «cattivo» del film Disney Pixar Gli Incredibili svela il suo piano malvagio. Supereroe mancato, per assenza di veri superpoteri, il giovane e impacciato Buddy, che poi assumerà il nome di Sindrome, si dedica alla costruzione di marchingegni tecnologici che sostituiscono i poteri sovrannaturali dei veri supereroi con l’intento ultimo di renderne superflua la presenza, in un mondo dove tutti – se lo vogliono e se hanno le risorse economiche per permetterselo – possono diventare super. Il piano di Sindrome viene ovviamente sventato da una famiglia di supereroi «veri» e tutto ritorna alla normalità, con i supereroi, giustamente esaltati per la loro unicità, a proteggere i cittadini del mondo. Non poteva mancare il lieto fine, vista la casa produttrice del film e il target di riferimento, eppure il pericolo che ... Leggi su linkiesta (Di sabato 4 giugno 2022) «E quando tutti saranno super, nessuno lo sarà più!» Con queste parole il «cattivo» del film Disney Pixar Gli Incredibili svela il suo piano malvagio. Supereroe mancato, per assenza di veri superpoteri, il giovane e impacciato Buddy, che poi assumerà il nome di Sindrome, si dedica alla costruzione di marchingegni tecnologici che sostituiscono i poteri sovrannaturali dei veri supereroi con l’intento ultimo di renderne superflua la presenza, in un mondo dove tutti – se lo vogliono e se hanno le risorse economiche per permetterselo – possono diventare super. Il piano di Sindrome viene ovviamente sventato da una famiglia di supereroi «veri» e tutto ritorna alla normalità, con i supereroi, giustamente esaltati per la loro unicità, a proteggere i cittadini del mondo. Non poteva mancare il lieto fine, vista la casa produttrice del film e il target di riferimento, eppure il pericolo che ...

