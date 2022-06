Beautiful, puntata 5 giugno 2022: il clamoroso gesto di Zoe (Di sabato 4 giugno 2022) A Beautiful, Zoe Buckingham arriverà a compiere davvero un gesto terribile nei confronti della sorella Paris, come annunciano gli spoiler della soap opera americana di domenica 5 giugno 2022. La ragazza non ha mai accettato l'arrivo della consanguinea a Los Angeles e il fatto che abbia conquistato tutti, a partire da Zende, di cui lei è invaghita. Zoe, infatti, nonostante fosse in procinto di sposare Carter, innamoratissimo di lei e desideroso di formare una famiglia insieme, ha provato in tutti i modi a sedurre il ragazzo ed è stata scoperta da Ridge, il quale ha avvisato l'avvocato e lo ha messo in guardia dal doppio gioco della fidanzata. Quest'ultimo, seppur con il cuore a pezzi, ha troncato la sua relazione con Zoe e l'ha allontanata dalla sua vita, mentre tra Paris e Zende è nato un sentimento che entrambi sono ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 4 giugno 2022) A, Zoe Buckingham arriverà a compiere davvero unterribile nei confronti della sorella Paris, come annunciano gli spoiler della soap opera americana di domenica 5. La ragazza non ha mai accettato l'arrivo della consanguinea a Los Angeles e il fatto che abbia conquistato tutti, a partire da Zende, di cui lei è invaghita. Zoe, infatti, nonostante fosse in procinto di sposare Carter, innamoratissimo di lei e desideroso di formare una famiglia insieme, ha provato in tutti i modi a sedurre il ragazzo ed è stata scoperta da Ridge, il quale ha avvisato l'avvocato e lo ha messo in guardia dal doppio gioco della fidanzata. Quest'ultimo, seppur con il cuore a pezzi, ha troncato la sua relazione con Zoe e l'ha allontanata dalla sua vita, mentre tra Paris e Zende è nato un sentimento che entrambi sono ...

