(Di sabato 4 giugno 2022) Continuano i grandi annunci per quanto riguarda la piattaforma di video streaming. Il mese prossimo, dopo le chicche svelate nelle ultime settimane, sarà la volta di, 24/5/2022 – Computermagazine.itSe nessuno di voi ha mai sentito prima d’ora questo titolo, si tratta deldel film di animazione Big6, campione d’incassi, sotto forma di serie tv animata. Il nuovo cartone debutterà sulla piattaforma di Walt Disney il prossimo 29e nelle scorse ore è stato pubblicato il trailer che ha anticipato appunto l’uscita ufficiale, svelando anche la data. BIG6, ARRIVA LA NUOVA SERIE TV “”. ECCO I DETTAGLI Il protagonista assoluto di questo cartone animato tanto atteso sarà il famoso ...

Giugno sarà un mese ricco di grandi serie TV:infatti la terza stagione di Atlanta e ... Victor The Orville: New Horizons Atlanta! Nuove uscite giugno 2022 su Disney+ Cosa guardare su ...Quando potremo vedere la serie animatain esclusiva sulla piattaforma di streaming dal 29 giugno. Abbonati adesso a Disney+ a 8,99 al mese oppure 89,90 all'anno Il nuovo trailer di ... Baymax! arriverà su Disney+ il 29 giugno: sequel a episodi per l'eroe di Big Hero 6