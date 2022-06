(Di sabato 4 giugno 2022)è riuscito a emozionare e incantare tutti i presenti al suo primo live del Summertour 2022 aldi. Ballerini, scenografia, omaggi ai grandi nomi della musica italiana e a qualche amico caro che ormai non c’è più: l’artista si è rivelato essere una pop-star a tutti gli effetti. Allo scorso 3 giugno si è aperto il nuovo Summertour 2022 di. Una lista di eventi che proseguirà per il resto dell’estate e che lo vedrà protagonista di concerti dal vivo nei più importanti club d’Italia. Il giovane cantante di origini partenopee ha saputo emozionare e intrattenere il pubblico come solo una pop-star riesce a fare, dimostrando ancora una volta il suo talento innato. Photo Credits: Fabrizio OrsiniCambi d’abito, ballerini, scenografia con ledwall ...

Advertising

AngoloDV : RT @AngoloDV: Aka7even infiamma l'estate: l'annuncio del cantante #aka7even #amici20 #AngolodelleNotizie -

Velvet Mag

: "Qualcosa bolle in pentola con LDA"/ "Il caso Blanco Ci vuole rispetto..." GIULIA ... BLANCORADIO ITALIA LIVE/ Canta Notti in bianco ed è un tripudio di cori Giulia Lisioli ha ...... divenendo la finale meno vista al confronto con la finale di Amici 20, registratasi con i finalisti Deddy,, Sangiovanni, Giulia Stabile e Tancredi. La finale di Amici 21 è stata vista il 15 ... Aka7even infiamma l’Atlantico di Roma e omaggia Michele Merlo BLANCO INFIAMMA RADIO ITALIA LIVE/ Canta Notti in bianco ed è un tripudio di cori. Giulia Lisioli ha voluto poi sottolineare che Blanco non l’ha mai tradita, nonostante sia stato lui a lasciarla: “Bla ...