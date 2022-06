4 giugno … (Di sabato 4 giugno 2022) Il … di centodieci anni fa nasceva in provincia di Pisa Giuseppe Gerbi, il quale esordì con la maglia del Livorno il 22 aprile 1934. Ventinove presenze in Serie A, una soltanto con la casacca amaranto: le altre con il Napoli, nel quale militò tre stagioni. L’ultima partita nel massimo campionato il 25 febbraio 1940 sul campo del Modena. Il 4 giugno 1962 il mondo accoglieva Per Frimann, tre volte campione del Belgio da giocatore dell’Anderlecht, con il quale ha conquistato anche la Coppa Uefa nel 1983. Con la Danimarca ha affrontato gli azzurri all’Europeo 88. Oggi festeggia i sessanta anche Giorgio Benini, 18 partite in A con il Pescara nel torneo 1987-’88 e 81 tra i cadetti anche con Lazio e Barletta. Mezzo secolo invece per il francese Arnauld Mercier, cinquantuno presenze in Serie B con Fidelis Andria, Savoia e Cosenza. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 4 giugno 2022) Il … di centodieci anni fa nasceva in provincia di Pisa Giuseppe Gerbi, il quale esordì con la maglia del Livorno il 22 aprile 1934. Ventinove presenze in Serie A, una soltanto con la casacca amaranto: le altre con il Napoli, nel quale militò tre stagioni. L’ultima partita nel massimo campionato il 25 febbraio 1940 sul campo del Modena. Il 41962 il mondo accoglieva Per Frimann, tre volte campione del Belgio da giocatore dell’Anderlecht, con il quale ha conquistato anche la Coppa Uefa nel 1983. Con la Danimarca ha affrontato gli azzurri all’Europeo 88. Oggi festeggia i sessanta anche Giorgio Benini, 18 partite in A con il Pescara nel torneo 1987-’88 e 81 tra i cadetti anche con Lazio e Barletta. Mezzo secolo invece per il francese Arnauld Mercier, cinquantuno presenze in Serie B con Fidelis Andria, Savoia e Cosenza. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio ...

