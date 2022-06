Winner Medical acquisisce una partecipazione di maggioranza in Pingan Medical per stimolare la crescita (Di venerdì 3 giugno 2022) SHENZHEN, Cina, 2 giugno 2022 /PRNewswire/- - Winner Medical Co. Ltd. (300888.SZ; "Winners Medical" e "l'Azienda"), uno dei principali produttori di articoli chirurgici e per la cura delle ferite monouso, ha annunciato il 18 maggio l'intenzione di acquisire la quota di maggioranza (65,55%) in Hunan Pingan Medical Device Technology Co. Ltd. ("Pingan Medical") per 652 milioni di CNY (97,3 milioni di USD), in linea con il continuo ampliamento della propria gamma di forniture mediche monouso. Una volta concluso l'accordo, Winner Medical deterrà complessivamente il 68,7% di Pingan ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) SHENZHEN, Cina, 2 giugno 2022 /PRNewswire/- -Co. Ltd. (300888.SZ; "" e "l'Azienda"), uno dei principali produttori di articoli chirurgici e per la cura delle ferite monouso, ha annunciato il 18 maggio l'intenzione di acquisire la quota di(65,55%) in HunanDevice Technology Co. Ltd. ("") per 652 milioni di CNY (97,3 milioni di USD), in linea con il continuo ampliamento della propria gamma di forniture mediche monouso. Una volta concluso l'accordo,deterrà complessivamente il 68,7% di...

