Visita guidata ai miracoli di San Geminiano nei dipinti della sala del Vecchio Consiglio a Modena

"I miracoli di San Geminiano. Tra storia, devozione e leggenda". È il tema della Visita guidata in programma alle Sale storiche del Palazzo comunale di Modena, in programma domenica 5 giugno alle 18. L'appuntamento è alle 17,45, al primo piano del Palazzo comunale, salendo lo scalone da piazza Grande 16. La Visita dura circa 45 minuti ed è aperta a un massimo di 14 persone; per partecipare è necessario prenotarsi dal sito visitModena.it (www.visitModena.it/it/eventi/visite-guidate/copy3 of il-buon-governo) o presso l'Ufficio informazione e accoglienza turistica di piazza Grande 14; il biglietto costa 2 euro a persona (gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, giornalisti, persone con disabilità e accompagnatori) e si paga ...

