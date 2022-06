Via Dei Matti: tutto sul magico Picture Show di Bollani e Cenni (Di venerdì 3 giugno 2022) La grande magia del cinema raccontata attraverso esibizioni, ricordi e aneddoti. Con un colpo a sorpresa, riapre Via dei Matti, la casa di Stefano Bollani e Valentina Cenni diventata in poco tempo un piccolo cult televisivo: in attesa del ritorno, previsto nella prossima stagione, il programma si mette l'abito da sera e approda in prime time venerdì 3 giugno su Rai3, con ospiti speciali e un viaggio musicale inedito e appassionante. «È un saluto che vogliamo fare al nostro pubblico, è un'anteprima di gala», raccontano in questa videointervista a Panorama.it i due musicisti, che nel corso dello speciale proporranno anche diversi brani tratto dal loro ultimo disco, Via dei Matti 0, disponibile da pochi giorni sulle principali piattaforme digitali e negli store. «Lo speciale nasce dalla voglia di dedicare un'intera serata ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 giugno 2022) La grande magia del cinema raccontata attraverso esibizioni, ricordi e aneddoti. Con un colpo a sorpresa, riapre Via dei, la casa di Stefanoe Valentinadiventata in poco tempo un piccolo cult televisivo: in attesa del ritorno, previsto nella prossima stagione, il programma si mette l'abito da sera e approda in prime time venerdì 3 giugno su Rai3, con ospiti speciali e un viaggio musicale inedito e appassionante. «È un saluto che vogliamo fare al nostro pubblico, è un'anteprima di gala», raccontano in questa videointervista a Panorama.it i due musicisti, che nel corso dello speciale proporranno anche diversi brani tratto dal loro ultimo disco, Via dei0, disponibile da pochi giorni sulle principali piattaforme digitali e negli store. «Lo speciale nasce dalla voglia di dedicare un'intera serata ...

Advertising

borghi_claudio : Non ci sono tante 'indagini' da fare. Sarebbe flagranza di reato. Genova, la Digos indaga sull’irruzione dei port… - vigilidelfuoco : Intervento dei #vigilidelfuoco #oggi intorno alle 12:30 per l’#incendio di un autobus del trasporto pubblico sulla… - borghi_claudio : Genova, Lega contestata da un gruppo di lavoratori al Circolo dei portuali: Rixi e Borghi costretti a spostare il c… - gatasch : La guerra la stanno facendo a noi, non è un modo di dire. Ti pelano i soldi, ti chiudono l'impresa, ti portano via… - moliseweb : Campobasso, si è svolta l’ultima seduta del Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini -