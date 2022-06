Ultime Notizie – Vitalizi regionali, Consulta: taglio non è incostituzionale (Di venerdì 3 giugno 2022) La riduzione dei Vitalizi regionali non è incostituzionale. Lo ha stabilito la Consulta con una sentenza depositata oggi che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Trento. Le misure che hanno inciso, riducendoli, i Vitalizi regionali trentini in corso di erogazione, diretti e di reversibilità (riduzione del 20%, limite al cumulo con il Vitalizio parlamentare, contributo di solidarietà), non ledono il principio del legittimo affidamento in quanto, da un lato, trovano una ragionevole giustificazione nelle esigenze di contenimento della spesa, di sobrietà ed equità, già presenti nella legislazione dello Stato e da essa promosse; dall’altro lato, non trasmodano in un regolamento irrazionale, lesivo del principio evocato, spiegano i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) La riduzione deinon è. Lo ha stabilito lacon una sentenza depositata oggi che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Trento. Le misure che hanno inciso, riducendoli, itrentini in corso di erogazione, diretti e di reversibilità (riduzione del 20%, limite al cumulo con ilo parlamentare, contributo di solidarietà), non ledono il principio del legittimo affidamento in quanto, da un lato, trovano una ragionevole giustificazione nelle esigenze di contenimento della spesa, di sobrietà ed equità, già presenti nella legislazione dello Stato e da essa promosse; dall’altro lato, non trasmodano in un regolamento irrazionale, lesivo del principio evocato, spiegano i ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : Savona (Pres. Savona): «Mancano regole sulle criptovalute, serve una nuova Bretton Woods» @sole24ore… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - Milannews24_com : Le ultime su #RenatoSanches - Andrea_V_73 : '#Cingolani: #Italia installerà due #rigassificatori galleggianti. #Patuelli (#Abi): serve meccanismo aggiornamento… -