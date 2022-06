Ultime Notizie – Scontro tra due auto nel foggiano, 2 morti (Di venerdì 3 giugno 2022) Due persone sono morte questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 81 che collega Stornarella a Orta Nova, in provincia di Foggia. Una Fiat Panda si è scontrata con un’Audi. A perdere la vita due giovani di Orta Nova che viaggiavano sulla prima auto. Sarebbero illesi gli occupanti dell’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia locale: questi ultimi hanno proceduto con i rilievi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Due persone sono morte questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 81 che collega Stornarella a Orta Nova, in provincia di Foggia. Una Fiat Panda si è scontrata con un’Audi. A perdere la vita due giovani di Orta Nova che viaggiavano sulla prima. Sarebbero illesi gli occupanti dell’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia locale: questi ultimi hanno proceduto con i rilievi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

