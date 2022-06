Ultime Notizie Roma del 03-06-2022 ore 15:10 (Di venerdì 3 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 3 giugno al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura al dialogo Su ogni questione Ma deve essere basato sul rispetto deve tener conto della sovranità e delle preoccupazioni e cercare di fornire una è indivisibile dice il vicepresidente del consiglio di sicurezza del Cremlino intanto al centesimo giorno di guerra I russi hanno conquistato il 20% del Ucraina dichiara zielinsky ti ringrazia gli alleati Stati Uniti in testa per le armi in forma che ha severodonetsk che le forze ucraine resistono mentre è durissimo lo scontro nel donbass devastato S Key F1 30950 i soldati russi uccisi ma Mosca Controlla oltre il 90% del lugansk e salirà il 100% nelle prossime due settimane dice l’intelligenza è britannica mi ha detto aggiunge le sanzioni vanno arrivofar abbassare i prezzi alimentari dopo litiga il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 3 giugno al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura al dialogo Su ogni questione Ma deve essere basato sul rispetto deve tener conto della sovranità e delle preoccupazioni e cercare di fornire una è indivisibile dice il vicepresidente del consiglio di sicurezza del Cremlino intanto al centesimo giorno di guerra I russi hanno conquistato il 20% del Ucraina dichiara zielinsky ti ringrazia gli alleati Stati Uniti in testa per le armi in forma che ha severodonetsk che le forze ucraine resistono mentre è durissimo lo scontro nel donbass devastato S Key F1 30950 i soldati russi uccisi ma Mosca Controlla oltre il 90% del lugansk e salirà il 100% nelle prossime due settimane dice l’intelligenza è britannica mi ha detto aggiunge le sanzioni vanno arrivofar abbassare i prezzi alimentari dopo litiga il ...

