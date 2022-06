Ucraina: Salvini, 'se Di Maio facesse il suo non mi muoverei' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Una volta la sinistra voleva la pace, ora il Pd è guerrafondaio e critica chi costruisce la pace e parla solo di armi e guerra. Serve la pace adesso perché se la guerra va avanti avremo milioni di italiani alla fame e senza lavoro. Se ci fosse un ministro degli esteri che fa pienamente il suo dovere non avrei bisogno di muovermi io per andare a cercare contatti all'estero". Così Matteo Salvini, a un evento a Verona a sostegno del sindaco Federico Sboarina. "Io lavoro per la pace. Siamo al centesimo giorno di guerra, dobbiamo fermarla ragionando con tutti. La pace è un'urgenza anche per gli italiani. Lavorare per la pace, costruire la pace, deve essere un dovere di tutti i politici italiani". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Una volta la sinistra voleva la pace, ora il Pd è guerrafondaio e critica chi costruisce la pace e parla solo di armi e guerra. Serve la pace adesso perché se la guerra va avanti avremo milioni di italiani alla fame e senza lavoro. Se ci fosse un ministro degli esteri che fa pienamente il suo dovere non avrei bisogno di muovermi io per andare a cercare contatti all'estero". Così Matteo, a un evento a Verona a sostegno del sindaco Federico Sboarina. "Io lavoro per la pace. Siamo al centesimo giorno di guerra, dobbiamo fermarla ragionando con tutti. La pace è un'urgenza anche per gli italiani. Lavorare per la pace, costruire la pace, deve essere un dovere di tutti i politici italiani".

