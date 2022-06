Tesla - Musk | Dobbiamo licenziare 10 mila persone

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il futuro dellanon pare così roseo come emerge dai bilanci in utile, dai continui record commerciali, da un'espansione internazionale senza soste e da una valutazione borsistica multimiliardaria: lo pensa lo stesso Elon, pronto acirca 10. In particolare, stando a una mail raccolta dagli organi di stampa americani, l'amministratore delegato della Casa californiana ha informato della necessità di procedere con la riduzione del 10% dei lavoratori a causa di una sua "pessima sensazione sull'andamento dell'economia a livello globale. Uragano alle porte. La, che alla fine del 2022 contava su quasi 100dipendenti, ha anche deciso di sospendere tutte le assunzioni in ogni parte del mondo (a oggi, l'azienda ha ben 5 ...

Advertising

NicolaPorro : Il fondatore di Tesla, #ElonMusk attacca lo #smartworking. E fa irritare di nuovo le “anime belle” di sinistra ??… - Agenzia_Ansa : L'ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornate in ufficio o lasciate. Il 'lavoro da remoto non è più accetta… - Avvenire_Nei : #Auto «Pessima sensazione». #Musk pensa di licenziare 10mila dipendenti Tesla - WilliamQuint9 : TUTTI AD ESALTARE MR. MUSK.. ORA HA FINALMENTE TOLTO LA MASKera... - Bisont19 : RT @eziomauro: Elon Musk licenzia 10.000 dipendenti di Tesla: 'Pessima sensazione sull'economia' - la Repubblica -

è sotto la lente degli investitori dopo che, in una email interna inviata ai dirigenti, l'amministratore delegato Elonha detto che bisogna ridurre il personale di circa il 10% , spiegando ......parla di un presentimento molto negativo verso l'economia e della necessità di tagliare il personale del 10% in. Il lavoro Usa arma la Fed, sale lo spread Nonostante le sensazioni di, ...Problemi in vista per Tesla: stando a quanto dichiarato da Reuters, il fondatore e amministratore delegato dell'azienda, Elon Musk, avrebbe inviato una e-mail ai dirigenti di Tesla spiegando che sarà ...In una mail interna inviata, che Reuter ha potuto visionare direttamente, Elon Musk ha chiesto ai dirigenti di Tesla, in tutto il mondo, di interrompere le assunzioni e di tagliare circa il 10% dei po ...