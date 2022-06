Sul debito russo la mina miliardaria dei Credit Default Swap (Di venerdì 3 giugno 2022) Il cerchio attorno a Mosca, come raccontato a più riprese da Formiche.net, si sta stringendo sempre di più. Il mancato rinnovo della licenza per pagare le cedole legate al debito sovrano negli Stati Uniti è solo l’ultimo tassello di un piano per strozzare le finanze russe e impedire così a Mosca di alimentare la guerra in Ucraina. Ora il primo mattone è venuto giù. La Russia non ha pagato 1,9 milioni di dollari di interessi maturati su un’obbligazione sovrana. E non lo ha fatto nemmeno al termine del tradizionale periodo di grazia, quei 30 giorni che sono l’ultima spiaggia per i Paesi che hanno difficoltà nel sostenere il proprio debito. Guardando indietro, era dal 1917, c’era la Rivoluzione di Ottobre, che l’ex Urss mancava un pagamento. Ora, il gruppo di investitori può decidere se attivare o meno un Credit Default ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 giugno 2022) Il cerchio attorno a Mosca, come raccontato a più riprese da Formiche.net, si sta stringendo sempre di più. Il mancato rinnovo della licenza per pagare le cedole legate alsovrano negli Stati Uniti è solo l’ultimo tassello di un piano per strozzare le finanze russe e impedire così a Mosca di alimentare la guerra in Ucraina. Ora il primo mattone è venuto giù. La Russia non ha pagato 1,9 milioni di dollari di interessi maturati su un’obbligazione sovrana. E non lo ha fatto nemmeno al termine del tradizionale periodo di grazia, quei 30 giorni che sono l’ultima spiaggia per i Paesi che hanno difficoltà nel sostenere il proprio. Guardando indietro, era dal 1917, c’era la Rivoluzione di Ottobre, che l’ex Urss mancava un pagamento. Ora, il gruppo di investitori può decidere se attivare o meno un...

Advertising

ilfoglio_it : La #Germania predicava austerità e sacrifici, ora temporeggia sulle sanzioni energetiche per paura delle ricadute e… - mariamacina : RT @lucianocapone: Anni a predicare sacrifici sul debito e ora Berlino temporeggia sulle sanzioni. La dipendenza energetica da Mosca non è… - Intheskyatnight : RT @Limbolimbo18: Interessante articolo a proposito del Britannia che ha sancito la svendita dell'Italia. Chi ha provato a contrastare il p… - Bolpet : Mmmmmm non ne sarei così tanto sicuro... USA vivono sul proprio debito estero scambiato con acquisto di BdT o difes… - donzauser98 : @pap1pap Domanda:economicamente parlando per quale motivo non dovrebbero cedere la società? Il rialzo dei tassi ren… -