Roma, 8 euro per un cappuccino “Non ha visto il menù? Se le sembra troppo caro, non venga” (Di venerdì 3 giugno 2022) Di tanto in tanto monta la polemica per i prezzi troppo alti di alcuni bar e ristoranti. L’ultima denuncia arriva da una giornalista. Bar e ristoranti sono stati uno dei settori più colpiti dai due anni di pandemia. Lockdown, zone rosse, Green Pass e Super Green Pass hanno messo in ginocchio milioni di attività da Nord a Sud passando per il Centro. Dopo le riaperture i prezzi – dove più e dove meno – sono aumentati un po’ ovunque e non manca mai chi lo fa notare lamentando i rincari. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI/ARCHIVIOQualche tempo fa una signora pubblico sui social lo scontrino di un bar a Positano. la donna era scandalizzata per il prezzo del caffè. Questa volta, invece, la polemica riguarda un bar capitolino, situato nella centralissima Piazza del Popolo dove, si sa, i prezzi non sono mai stati a buon mercato. A lamentare il costo eccessivo di un ... Leggi su formatonews (Di venerdì 3 giugno 2022) Di tanto in tanto monta la polemica per i prezzialti di alcuni bar e ristoranti. L’ultima denuncia arriva da una giornalista. Bar e ristoranti sono stati uno dei settori più colpiti dai due anni di pandemia. Lockdown, zone rosse, Green Pass e Super Green Pass hanno messo in ginocchio milioni di attività da Nord a Sud passando per il Centro. Dopo le riaperture i prezzi – dove più e dove meno – sono aumentati un po’ ovunque e non manca mai chi lo fa notare lamentando i rincari. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI/ARCHIVIOQualche tempo fa una signora pubblico sui social lo scontrino di un bar a Positano. la donna era scandalizzata per il prezzo del caffè. Questa volta, invece, la polemica riguarda un bar capitolino, situato nella centralissima Piazza del Popolo dove, si sa, i prezzi non sono mai stati a buon mercato. A lamentare il costo eccessivo di un ...

Advertising

FBiasin : “#Mkhitaryan dice no alla proposta di rinnovo con la #Roma, andrà all’#Inter”. Ha il grosso difetto di costare 0 e… - reportrai3 : Dal 20 gennaio scorso ha chiuso il teatro Eliseo di Roma. La struttura del 1910 è in vendita per 24 milioni di euro… - reportrai3 : Così il proprietario del teatro Eliseo di Roma Luca Barbareschi alla domanda sul finanziamento pubblico straordinar… - lupigiallorossi : ?? #CalciomercatoRoma, #Olsen-#Roma sarà finalmente addio: manca solo l'annuncio ufficiale per il riscatto da parte… - Mirandola59 : RT @FBiasin: “#Mkhitaryan dice no alla proposta di rinnovo con la #Roma, andrà all’#Inter”. Ha il grosso difetto di costare 0 euro (corpos… -