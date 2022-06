MotoGP | Franco Morbidelli | “Finalmente sensazioni giuste | giornata positiva”

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il venerdì di, con le prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio di Catalogna 2022, si è concluso tutto sommato in modo positivo per: il pilota azzurro della Yamaha ha iniziato al meglio lafacendo registrare il terzo tempo nelle FP1 con 1:40.695. Nel pomeriggio, invece, pur incrementando il suo personale chiudendo il miglior giro in 1:40.204, si è ritrovato al decimo posto nella combinata, perdendo posizioni ma tenendosi comunque all’interno (seppur al limite, questo va detto) della top 10.ha giudicatomente il suo venerdì, come testimoniano le sue parole rilasciate alla stampa riportate da motorsport total: “In mattinata sono andato abbastanza bene; nel pomeriggio abbiamo provato varie gomme per raccogliere dati ...

Advertising

automotorinews : ??? #MotoGP, seconda sessione di prove libere a Barcellona: doppietta #Aprilia con Aleix #Espargaro che precede Mave… - Febookworm : Maledetto Binder che mi butta fuori Franco Morbidelli dai 10 Domani ci rifacciamo Francky dai #CatalanGP #MotoGP - sportli26181512 : MotoGP, Yamaha: Morbidelli-Quartararo, aerodinamica a confronto VIDEO: Nel corso delle prime prove libere incursion… - motorboxcom : #MotoGP Nelle #FP1 del #CatalanGP spunta Alex #Rins con la #Suzuki! Bene Franco #Morbidelli, terzo con la #Yamaha - Febookworm : Le fp1 sono appena iniziate ma Franco Morbidelli fa dei tempi stupendi quindi vamos Francky riprendiamoci tutto que… -

Sky Sport

Morbidelli (Monster Energy Yamaha) + 0.802 Oggi Marc Marquez non era in pista. Per lui era previsto l'ennesimo intervento al braccio destro che è stato effettuato negli Stati Uniti ...13.55 - Tra un quarto d'ora il via alla seconda sessione di prove libere della classe. ... il più veloce è stato Alex Rins su Suzuki, che ha preceduto Maverick Vinales su Aprilia e... MotoGP, Yamaha: Morbidelli-Quartararo, aerodinamica a confronto VIDEO Il venerdì di prove libere di Barcellona va in archivio nel segno dell’Aprilia, ma non è di certo passato inosservato il grande passo in avanti di Franco Morbidelli. Il pilota romano, in estrema ...Alyoska Costantino | Le prime due sessioni libere delle tre classi del Motomondiale, in preparazione del GP Catalogna 2022, sono andate in archivio con pochi ...